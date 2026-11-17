Крім того, 13 листопада генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука вийшов із СІЗО після внесення за нього застави у розмірі 65 млн гривень.

Перед цим, 5 листопада, НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні в межах операції "Карфаген".