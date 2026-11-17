Кроме того, 13 ноября генерал-майор Службы безопасности Украины Сергей Дука вышел из СИЗО после внесения за него залога в размере 65 млн. гривен.

Перед этим, 5 ноября, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, разоблаченной накануне в рамках операции "Карфаген".