Служба безпеки України потребує системного плану щодо посилення та відповідних кадрових рішень. Це буде зроблено найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

У відповідь на запит журналістів в СБУ повідомили, що наразі двоє посадовців спецслужби, які фігурували у розслідуванні НАБУ і САП, вже звільнені з посад.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ розпочала внутрішню перевірку через матеріали розслідування справи "Карфаген". Підставою стали дані про ймовірну причетність посадовців відомства до злочинної діяльності.

"Доручив підготувати відповідний системний план. Є відповіді й на вагомі кадрові питання", - зазначив Зеленський.

Також Поклад запропонував комплекс внутрішніх рішень , які можуть посилити СБУ.

"Обговорили бойові операції Служби, які готуються зараз, та визначив пріоритетні", - каже президент.

Крім того, 13 листопада генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука вийшов із СІЗО після внесення за нього застави у розмірі 65 млн гривень.

Перед цим, 5 листопада, НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні в межах операції "Карфаген".