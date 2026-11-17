Служба безопасности Украины нуждается в системном плане по усилению и соответствующим кадровым решениям. Это будет сделано в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

В ответ на запрос журналистов в СБУ сообщили, что в настоящее время двое должностных лиц спецслужбы, фигурировавшие в расследовании НАБУ и САП, уже уволены с должностей.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ приступила к внутренней проверке через материалы расследования дела "Карфаген". Основанием стали данные о вероятной причастности чиновников ведомства к преступной деятельности.

"Поручил подготовить соответствующий системный план. Есть ответы и на веские кадровые вопросы", - отметил Зеленский.

Также Поклад предложил комплекс внутренних решений , которые могут усилить СБУ.

"Обсудили готовящиеся сейчас боевые операции Службы и определил приоритетные", - говорит президент.

Кроме того, 13 ноября генерал-майор Службы безопасности Украины Сергей Дука вышел из СИЗО после внесения за него залога в размере 65 млн. гривен.

Перед этим, 5 ноября, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, разоблаченной накануне в рамках операции "Карфаген".