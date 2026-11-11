Зеленський доручив перевірити звіти з областей по ситуації з опаленням

Ситуація в регіонах України після російських обстрілів обговорюється на вищому рівні. Особливу увагу приділено ситуації з опаленням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського після селекторної наради.
Зеленський зазначив, що Україна оновила потреби в:
"Будемо говорити про це з визначеними європейськими партнерами на зустрічах в Ірландії", - каже президент.
Також він заслухав доповіді по відновлювальним роботам на Дніпровщині, в Одеській області, на Донеччині. Окремі питання - щодо ситуації в Краматорську.
Зеленський доручив урядовцям разом з РНБО та командою Офісу перевірити деякі звіти з областей. Йдеться про ситуацію з теплопостачанням і забезпеченістю обладнанням.
"Очікую на повну і правдиву інформацію", - зазначив президент.
Також на нараді розглядалися питання щодо:
"Визначені завдання повинні бути виконані вже цієї доби", - запевнив президент.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві на 5 листопада до тепла підключено вже 45% столичних будинків. Впродовж кількох днів буде підключено весь житловий фонд Києва.
Крім того, в Одесі опалювальний сезон 2026-2027 років розпочнеться 9 листопада. Спочатку тепло мають подати до закладів освіти, лікарень та інших об'єктів соціальної інфраструктури.