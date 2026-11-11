Зеленський доручив перевірити звіти з областей по ситуації з опаленням

Ситуація в регіонах

Зеленський зазначив, що Україна оновила потреби в:

енергетичному обладнанні,

техніці,

конкретних кроках підтримки.

"Будемо говорити про це з визначеними європейськими партнерами на зустрічах в Ірландії", - каже президент.



Також він заслухав доповіді по відновлювальним роботам на Дніпровщині, в Одеській області, на Донеччині. Окремі питання - щодо ситуації в Краматорську.

Опалення є пріоритетом

Зеленський доручив урядовцям разом з РНБО та командою Офісу перевірити деякі звіти з областей. Йдеться про ситуацію з теплопостачанням і забезпеченістю обладнанням.

"Очікую на повну і правдиву інформацію", - зазначив президент.

Інші питання

Також на нараді розглядалися питання щодо:

реалізації рішень в Києві щодо резервних транспортних схем;

параметри захисту визначених обʼєктів розподілу та передачі електрики і логістичних обʼєктів.

"Визначені завдання повинні бути виконані вже цієї доби", - запевнив президент.