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Зеленский поручил проверить отчеты из областей по ситуации с отоплением

20:59 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Ситуация в регионах Украины после российских обстрелов обсуждается на высшем уровне. Особое внимание уделено ситуации с отоплением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского после селекторного совещания.

Ситуация в регионах

Зеленский отметил, что Украина обновила потребности в:

  • энергетическом оборудованим,
  • технике,
  • конкретных шагпх поддержки.

"Будем говорить об этом с определенными европейскими партнерами на встречах в Ирландии", - уточнил президент.

Также он заслушал доклады по восстановительным работам на Днепропетровщине, в Одесской области, Донецкой области. Отдельные вопросы - по ситуации в Краматорске.

Отопление является приоритетом

Зеленский поручил членам правительства вместе с СНБО и командой Офиса проверить некоторые отчеты из областей. Речь идет о ситуации с теплоснабжением и обеспеченностью оборудования.

"Ожидаю полной и правдивой информации", - отметил президент.

Другие вопросы

Также на совещании рассматривались вопросы:

  • реализации решений в Киеве по резервным транспортным схемам;
  • параметры защиты определенных объектов распределения и передачи электричества и логистических объектов

"Определенные задачи должны быть выполнены уже в эти сутки", - заверил президент.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве на 5 ноября к теплу подключено уже 45% столичных домов. В течение нескольких дней будет подключен весь жилищный фонд Киева.

Кроме того, в Одессе отопительный сезон 2026-2027 годов начнется 9 ноября. Сначала тепло должны подать в учебные заведения, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры.

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Владимир ЗеленскийУкраина