Зеленский поручил проверить отчеты из областей по ситуации с отоплением

Ситуация в регионах

Зеленский отметил, что Украина обновила потребности в:

энергетическом оборудованим,

технике,

конкретных шагпх поддержки.

"Будем говорить об этом с определенными европейскими партнерами на встречах в Ирландии", - уточнил президент.



Также он заслушал доклады по восстановительным работам на Днепропетровщине, в Одесской области, Донецкой области. Отдельные вопросы - по ситуации в Краматорске.

Отопление является приоритетом

Зеленский поручил членам правительства вместе с СНБО и командой Офиса проверить некоторые отчеты из областей. Речь идет о ситуации с теплоснабжением и обеспеченностью оборудования.

"Ожидаю полной и правдивой информации", - отметил президент.

Другие вопросы

Также на совещании рассматривались вопросы:

реализации решений в Киеве по резервным транспортным схемам;

параметры защиты определенных объектов распределения и передачи электричества и логистических объектов

"Определенные задачи должны быть выполнены уже в эти сутки", - заверил президент.