Зеленский поручил проверить отчеты из областей по ситуации с отоплением

Ситуация в регионах Украины после российских обстрелов обсуждается на высшем уровне. Особое внимание уделено ситуации с отоплением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского после селекторного совещания.
Зеленский отметил, что Украина обновила потребности в:
"Будем говорить об этом с определенными европейскими партнерами на встречах в Ирландии", - уточнил президент.
Также он заслушал доклады по восстановительным работам на Днепропетровщине, в Одесской области, Донецкой области. Отдельные вопросы - по ситуации в Краматорске.
Зеленский поручил членам правительства вместе с СНБО и командой Офиса проверить некоторые отчеты из областей. Речь идет о ситуации с теплоснабжением и обеспеченностью оборудования.
"Ожидаю полной и правдивой информации", - отметил президент.
Также на совещании рассматривались вопросы:
"Определенные задачи должны быть выполнены уже в эти сутки", - заверил президент.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве на 5 ноября к теплу подключено уже 45% столичных домов. В течение нескольких дней будет подключен весь жилищный фонд Киева.
Кроме того, в Одессе отопительный сезон 2026-2027 годов начнется 9 ноября. Сначала тепло должны подать в учебные заведения, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры.