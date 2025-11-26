Зеленський доручив переглянути систему поповнення бойових бригад

Зеленський зазначив, що під час поїздок до фронтових районів було отримано багато запитів від бригад, в тому числі щодо справедливого розподілу особового складу між бригадами.

"Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, зараз є і доручення Ставки все це опрацювати начальнику Генштабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу Президента та дуже досвідченим військовим. Найближчим часом мають бути підготовлені для мене проєкти рішення", - написав він.