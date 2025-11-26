Зеленский поручил пересмотреть систему пополнения боевых бригад

В Украине в ближайшее время будет изменена система пополнения боевых бригад личным составом. Военные жалуются на несправедливое распределение людей, это нужно исправить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что во время поездок во фронтовые районы было получено много запросов от бригад, в том числе относительно справедливого распределения личного состава между бригадами.
"Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено, безусловно. Об этом говорят почти в каждой боевой бригаде, сейчас есть и поручение Ставки все это проработать начальнику Генштаба Андрею Гнатову вместе с Павлом Палисой, заместителем руководителя Офиса Президента и очень опытным военным. В ближайшее время должны быть подготовлены для меня проекты решения", - написал он.
Отметим, две недели назад, 11 ноября, Зеленский пообещал, что фронтовые подразделения получат от государства дополнительное финансирование, поскольку текущих объемов не хватает на закрытие всех потребностей. Также будут решать вопрос о возможности военных покупать все необходимое для ведения боевых действий.
Еще за неделю до этого, 4 ноября, Зеленский заявил, что будет увеличено финансирование для корпусов для приобретения дронов. В приоритете будут корпуса, которые находятся на первой линии фронта.
Добавим, в начале ноября Министерство обороны по поручению президента Зеленского начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих, а также готовит соответствующие изменения в законодательство.