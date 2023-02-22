Зеленский поручил проработать маркировку товаров работающих в России иностранных компаний
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разработать маркировку товаров работающих в России иностранных компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его ответ на петицию.
В петиции говорилось, что часть иностранных компаний сохранили присутствие на российском рынке, они до сих пор остаются лидерами в своих сегментах на украинском рынке. Президенту предложили обязать такие компании маркировать импортируемые в Украину товары особой меткой.
"Экономическое присутствие международных компаний в РФ увеличивает
финансово-экономические ресурсы государства-агрессора, используемые для
ведение преступной войны против Украины. Применение в рамках правового поля инструментов по побуждению иностранных хозяйствующих субъектов к прекращению экономических связей с РФ является частью комплексной работы государственных институтов и гражданского общества с целью приближения нашей победы", - говорится в ответе.
Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю обеспечить проработку поднятых в электронной петиции вопросов в соответствии с компетенцией.
Напомним, что Верховная Рада может утвердить решение о применении специальных секторальных экономических санкций к финансовым учреждениям России.
Украина и Европейский союз совместно работают над подготовкой нового пакета санкций против государства-оккупанта России.
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