ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский поручил проработать маркировку товаров работающих в России иностранных компаний

Новина українською →
Украина, Среда 22 февраля 2023 16:08
Зеленский поручил проработать маркировку товаров работающих в России иностранных компаний Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач-РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разработать маркировку товаров работающих в России иностранных компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его ответ на петицию.

В петиции говорилось, что часть иностранных компаний сохранили присутствие на российском рынке, они до сих пор остаются лидерами в своих сегментах на украинском рынке. Президенту предложили обязать такие компании маркировать импортируемые в Украину товары особой меткой.

"Экономическое присутствие международных компаний в РФ увеличивает
финансово-экономические ресурсы государства-агрессора, используемые для
ведение преступной войны против Украины. Применение в рамках правового поля инструментов по побуждению иностранных хозяйствующих субъектов к прекращению экономических связей с РФ является частью комплексной работы государственных институтов и гражданского общества с целью приближения нашей победы", - говорится в ответе.

Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю обеспечить проработку поднятых в электронной петиции вопросов в соответствии с компетенцией.

Напомним, что Верховная Рада может утвердить решение о применении специальных секторальных экономических санкций к финансовым учреждениям России.

Украина и Европейский союз совместно работают над подготовкой нового пакета санкций против государства-оккупанта России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Санкции против России Война в Украине
NEWS
Новая тактика россиян. Буданов рассказал о методах оккупантов вблизи Бахмута
Новая тактика россиян. Буданов рассказал о методах оккупантов вблизи Бахмута
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины