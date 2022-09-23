UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський доручив Кулебі відреагувати на допомогу Росії з боку Ірану

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Дані розвідки та різних ЗМІ щодо допомоги Ірану Росії озброєнням підтвердились. Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ України відреагувати на це.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря президента України Сергія Никифорова.

"Президент України доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва. На жаль, дані розвідки та повідомлення у ЗМІ остаточно підтвердилися на полі бою", - пише Никифоров.

За словами прессекретаря президента, допомога Ірану Росії озброєнням, є кроками Тегерану проти суверенітету та територіальної цілісності України, а також проти життя наших громадян.

"Нагадаю, публічно керівництво Ірану неодноразово заявляло про свою нейтральність та готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України", - зауважив речник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші воїни вперше збили іранський безпілотник ще 13 вересня. Тоді ж ворожу ціль приземлили поблизу Куп'янська Харківської області.

Ще в липні США попереджали про те, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використовувати їх у війні проти України. Ще пізніше стало відомо про те, що представники Росії вже двічі літали до Ірану, аби оглянути БПЛА.

За словами командувача артилерії 92-ї мотострілецької дивізії України полковника Родіона Кулагіна, окупанти почали активно використовуваnи безпілотники Ірану, щоб пробувати знищити українську техніку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяІран