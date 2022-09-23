Зеленский поручил Кулебе отреагировать на помощь России со стороны Ирана

Данные разведки и различных СМИ по оказанию помощи Ирану России вооружением подтвердились. Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел Украины отреагировать на это.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.
"Президент Украины поручил МИДу отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. К сожалению, данные разведки и сообщений в СМИ окончательно подтвердились на поле боя", - пишет Никифоров.
По словам пресс-секретаря президента, помощь Ирану России вооружением является шагами Тегерана против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также против жизни наших граждан.
"Напомню, публично руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины", - отметил спикер.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши воины впервые сбили иранский беспилотник еще 13 сентября. Тогда же вражескую цель приземлили вблизи Купянска Харьковской области.
Еще в июле США предупреждали о том, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины. Еще позже стало известно о том, что представители России уже дважды летали в Иран, чтобы осмотреть БПЛА.
По словам командующего артиллерией 92-й мотострелковой дивизии Украины полковника Родиона Кулагина, оккупанты начали активно использовать беспилотники Ирана, чтобы пробовать уничтожить украинскую технику.
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