Зеленський доручив "дуже виважено" працювати над угодами зі США

Президент зазначив, що його зустріч зі спецпредставником глави США Дональда Трампа Кітом Келлогом "відновлює надію" та додав, що Україні "потрібні сильні угоди з Америкою, які справді спрацюють".

В контексті зустрічі, Зеленський доручив "швидко й дуже-дуже виважено" працювати над угодами зі США. За його словами, "економіка та безпека завжди мають іти поруч, і деталі угод мають значення: що краще прописані деталі, то більший результат".

"Обговорили з генералом Келлогом фронт, необхідність звільнити всіх наших полонених, яких утримують у Росії, а також - необхідність надійної та чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась і щоб росіяни не ламали життя. Мир потрібен усім нам: Україні, Європі, Америці, всім у світі", - сказав Зеленський.