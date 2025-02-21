Зеленский поручил "очень взвешенно" работать над соглашениями с США

Президент Украины Владимир Зеленский призвал быстро и взвешенно работать над соглашениями с США. В частности, имеются в виду соглашения о редкоземельных металлах и гарантии безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное видеообращение главы государства.
Президент отметил, что его встреча со спецпредставителем главы США Дональда Трампа Китом Келлогом "восстанавливает надежду" и добавил, что Украине "нужны сильные соглашения с Америкой, которые действительно сработают".
В контексте встречи, Зеленский поручил "быстро и очень-очень взвешенно" работать над соглашениями с США. По его словам, "экономика и безопасность всегда должны идти рядом, и детали соглашений имеют значение: чем лучше прописаны детали, тем больше результат".
"Обсудили с генералом Келлогом фронт, необходимость освободить всех наших пленных, которых удерживают в России, а также - необходимость надежной и четкой системы гарантий безопасности, чтобы война больше не вернулась и чтобы россияне не ломали жизни. Мир нужен всем нам: Украине, Европе, Америке, всем в мире", - сказал Зеленский.
В среду, 19 февраля, в Киев с официальным визитом прибыл спецпредставитель президента США Кит Келлог.
Во время визита запланирована его встреча с президентом Зеленским, чиновниками и военными. Также не исключена поездка американского дипломата на фронт.
Между тем по данным издания Axios, администрация Дональда Трампа передала Украине новый вариант соглашения о редкоземельных металлах и других полезных ископаемых.
Президент Зеленский отклонил первый вариант соглашения, который предусматривал передачу Украине 50% указанных в соглашении природных ресурсов.
Второй причиной отказа стало отсутствие в соглашении гарантий безопасности для Украины.
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