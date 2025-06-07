Зеленський дорікнув США: Україна досі чекає відповідь щодо купівлі ППО

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення .

Він зазначив, що Україна працює стосовного того, щоб збільшити ППО. Зокрема, потрібні конкретні сигнали від Сполучених Штатів, але поки що відповіді не було.

"Ми працюємо для того, щоб збільшити українську ППО. Дуже потрібні позитивні сигнали від США, конкретні сигнали щодо ППО. Ми досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи, які можуть допомогти. Конкретні сигнали, а не слова", - сказав президент.

Крім того, Зеленський висловив подяку європейським країнам за постачання. Глава держави підкреслив, що треба досягти результатів в спільному виробництві ППО і ракет до них.

"Ми маємо досягти результатів і в спільному виробництві систем ППО, виробництві ракет до них - це точно необхідно для всієї нашої Європи. Лише час відділяє від цього результату, і головне, щоб цей час скорочувався", - зазначив Зеленський.

Також президент України додав, що Росія готується продовжувати війну, ігнорує мирні пропозиції, тому має за це відповідати. На країну-агресора не можна послаблювати жодну форму тиску.

"Я дякую всім у світі, хто допомагає, хто робить це. Не можна послаблювати жодну форму тиску на Росію – ані ті формати, що вже застосовані, ані ті способи тиску, що готуються. Росіяни готуються продовжувати війну та ігнорують усі мирні пропозиції. Вони повинні за це відповідати", - резюмував глава держави.