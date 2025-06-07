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Зеленский упрекнул США: Украина до сих пор ждет ответ по покупке ПВО

Суббота 07 июня 2025 20:54
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Зеленский упрекнул США: Украина до сих пор ждет ответ по покупке ПВО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украина до сих пор ждет ответ США на предложение купить системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

Он отметил, что Украина работает относительно того, чтобы увеличить ПВО. В частности, нужны конкретные сигналы от Соединенных Штатов, но пока что ответа не было.

"Мы работаем для того, чтобы увеличить украинскую ПВО. Очень нужны позитивные сигналы от США, конкретные сигналы по ПВО. Мы до сих пор ждем ответ на предложение купить системы, которые могут помочь. Конкретные сигналы, а не слова", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность европейским странам за поставки. Глава государства подчеркнул, что надо достичь результатов в совместном производстве ПВО и ракет к ним.

"Мы должны достичь результатов и в совместном производстве систем ПВО, производстве ракет к ним - это точно необходимо для всей нашей Европы. Только время отделяет от этого результата, и главное, чтобы это время сокращалось", - отметил Зеленский.

Также президент Украины добавил, что Россия готовится продолжать войну, игнорирует мирные предложения, поэтому должна за это отвечать. На страну-агрессора нельзя ослаблять ни одну форму давления.

"Я благодарю всех в мире, кто помогает, кто делает это. Нельзя ослаблять ни одну форму давления на Россию - ни те форматы, которые уже применены, ни те способы давления, которые готовятся. Россияне готовятся продолжать войну и игнорируют все мирные предложения. Они должны за это отвечать", - резюмировал глава государства.

ПВО для Украины

Напомним, что еще летом 2024 года Зеленский заявил, что Украине нужно 25 ЗРК Patriot, чтобы полностью закрыть воздушное пространство.

Уже в этом году он сказал, что Украина готова закупить у США оружие и системы ПВО на суму 30-50 млрд долларов. В частности, речь шла о приобретении 10 установок Patriot или получения лицензии на их производство.

В апреле Зеленский сообщил, что поручил украинскому МИД попытаться достичь согласия от США по поводу Patriot.

"Согласия по Patriot для Украины. Мы готовы купить необходимое количество систем Patriot для нашего государства. Речь не идет о благотворительности. Мы предложили конкретные варианты соглашения, чтобы защитить наших людей. Я поручил дипломатам работать активнее по ответу относительно Patriot", - заявил президент в одном из вечерних обращений.

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