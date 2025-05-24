Зеленський дорікнув США за мовчання про нічну атаку РФ на Київ

Після нічної атаки на Київ від Сполучених Штатів не прозвучало жодної публічної реакції. Україна закликає партнерів до рішучих дій проти щоденного терору з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Росія кожен день наповнює горем та вбивствами - просто затягує війну. Вчора - жорстокий удар по Одещині. Щодня - по Сумщині, по Харківщині, інших наших регіонах. На все це потрібна реакція - жорстка реакція Сполучених Штатів Америки, реакція Європи, реакція всіх у світі, хто хоче завершення війни", - наголосив президент.

Він підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін відмовився від припинення вогню вже неодноразово.

"Це нічого йому не дає, крім того, що кожного дня він забирає життя. Кожен день дає приводи для нових санкцій проти Росії, кожен день доводить, що без тиску на Росію війна триватиме", - підкреслив глава України.

Зеленський також підкреслив, що Україна готова до будь-якої форми дипломатії, яка дасть результат.

"Ми готові до всіх кроків, які зможуть гарантувати реальну безпеку. Саме Росія ні до чого не готова. Наступний тиждень має бути часом активності заради нового тиску на Росію, тобто заради миру. Дякую всім у світі, хто з нами, з Україною, з українцями. Слава Україні!", - підсумував президент.