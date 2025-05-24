Зеленский упрекнул США за молчание о ночной атаке РФ на Киев

После ночной атаки на Киев от Соединенных Штатов не прозвучало никакой публичной реакции. Украина призывает партнеров к решительным действиям против ежедневного террора со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Россия каждый день наполняет горем и убийствами - просто затягивает войну. Вчера - жестокий удар по Одесской области. Ежедневно - по Сумщине, по Харьковщине, другим нашим регионам. На все это нужна реакция - жесткая реакция Соединенных Штатов Америки, реакция Европы, реакция всех в мире, кто хочет завершения войны", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин отказался от прекращения огня уже неоднократно.

"Это ничего ему не дает, кроме того, что каждый день он забирает жизни. Каждый день дает поводы для новых санкций против России, каждый день доказывает, что без давления на Россию война будет продолжаться", - подчеркнул глава Украины.

Зеленский также подчеркнул, что Украина готова к любой форме дипломатии, которая даст результат.

"Мы готовы ко всем шагам, которые смогут гарантировать реальную безопасность. Именно Россия ни к чему не готова. Следующая неделя должна быть временем активности ради нового давления на Россию, то есть ради мира. Спасибо всем в мире, кто с нами, с Украиной, с украинцами. Слава Украине!", - подытожил президент.