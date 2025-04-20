ua en ru
Нд, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський дорікнув Fox News: замість трансляцій служби з Москви - тисніть на неї

Київ, Неділя 20 квітня 2025 14:27
UA EN RU
Зеленський дорікнув Fox News: замість трансляцій служби з Москви - тисніть на неї Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський дорікнув американському телеканалу Fox News за ефір у ніч проти 20 квітня. Канал транслював богослужіння з Москви, а Київ позначив "російським".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Варто транслювати не служби з Москви, а тиснути на Москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня, щоб дати шанс дипломатії", - наголосив глава держави.

Зеленський також подякував усім медіа та блогерам, які висвітлюють правду щодо "великоднього перемир'я", який оголосила РФ і сама ж його порушує.

Скандал з Fox News

У великодню ніч, 20 квітня, американський телеканал Fox News, прихильний до республіканців, транслював богослужіння у Храмі Христа Спасителя у Москві. Там був присутній російський диктатор Володимир Путін та мер Москви Сергій Собянін.

У меншому "віконці" Fox News також показав трансляцію богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору у столиці України. Але Київ на титрах підписали "російським". За кілька хвилин цю помилку виправили.

Речник МЗС України Георгій Тихий відреагував на скандал з Fox News. Він вимагає від телеканалу вибачень.

"Якщо це була помилка, а не навмисна політична заява, мають бути вибачення і розслідування того, хто припустився помилки", - написав Тихий в X (Twitter).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Київ Великдень
NEWS
Після 16 годин "перемир’я" РФ посилила обстріли. Зеленський назвав найактивніші напрямки
Після 16 годин "перемир’я" РФ посилила обстріли. Зеленський назвав найактивніші напрямки
DAILY
Долар падає, євро зростає: що це означає для цін і бюджету України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Долар падає, євро зростає: що це означає для цін і бюджету України