Зеленский упрекнул Fox News: вместо трансляций службы из Москвы - давите на нее

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул американский телеканал Fox News за эфир в ночь на 20 апреля. Канал транслировал богослужения из Москвы, а Киев обозначил "российским".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский также поблагодарил все медиа и блогеров, которые освещают правду о "пасхальном перемирии", которое объявила РФ и сама же его нарушает.

"Стоит транслировать не службы из Москвы, а давить на Москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его минимум на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии", - подчеркнул глава государства.

Скандал с Fox News

В пасхальную ночь, 20 апреля, американский телеканал Fox News, который привержен республиканцам, транслировал богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве. Там присутствовал российский диктатор Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

В меньшем "окошке" Fox News также показал трансляцию богослужения Православной церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в столице Украины. Но Киев на титрах подписали "российским". Через несколько минут эту ошибку исправили.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий отреагировал на скандал с Fox News. Он требует от телеканала извинений.

"Если это была ошибка, а не намеренное политическое заявление, должны быть извинения и расследование того, кто допустил ошибку", - написал Тихий в X (Twitter).

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