Зеленський допустив завершення війни з РФ у першій половині 2026 року

За його словами, мирні переговори з європейськими партнерами, США та всіма учасниками "коаліції охочих" досягли нового рубежу.

"Ми розуміємо, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що Україна "багато чого" очікує від головування Кіпру. Зокрема, йдеться про прогрес на шляху України до ЄС.

"Так, є країни невеликі за розміром, але ті, що отримали голос у багатьох європейських інституціях, ми бачимо в цьому символізм Європи", - сказав він.

Як додав президент, Україна сподівається, що для неї та Молдови будуть відкриті всі кластери переговорів.

"Під час вашого головування ми сподіваємося побачити початок імплементації пакета допомоги Україні, що допоможе зміцнити нашу стійкість і стійкість усієї Європи", - звернув увагу Зеленський.

Варто зауважити, що Кіпр прийняв головування в Раді Євросоюзу 1 січня. Воно триватиме до 30 червня.