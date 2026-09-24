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"Не хочеш, але мусиш": Зеленський зізнався, що робить багато помилок

05:17 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
"Не хочеш, але мусиш": Зеленський зізнався, що робить багато помилок Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Президент Володимир Зеленський визнав, що за роки повномасштабної війни припускався багатьох помилок. За його словами, причина - величезна кількість складних рішень і домовленостей, які доводиться ухвалювати щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського The Wall Street Journal.

Наприкінці розмови головна редакторка WSJ Емма Такер запитала Зеленського, як він зараз справляється зі стресом після років війни.

"Не знаю. Я не впевнений, що справді з ним справляюсь", - відповів президент.

Він зазначив, що намагається виконувати свою роботу так, щоб після завершення війни та президентства мати можливість залишитись жити у своїй країні та спокійно ходити її вулицями.

Зеленський визнав, що за час війни припускався багатьох помилок.

"Звичайно, я роблю помилки. Під час війни ти робиш дуже багато помилок. Чому? Тому що ти маєш... Як там каже президент Трамп? Make a deal? Тобі доводиться укладати сотні угод щодня", - сказав він.

Президент пояснив, що такі рішення часто бувають складними та дуже чутливими.

"Іноді ти знаєш, що навіть не хочеш цього робити, але мусиш", - додав Зеленський.

При цьому він не уточнив, які саме свої рішення вважає помилковими.

За словами Зеленського, зрештою все зводиться до ставлення до власної роботи, країни та людей.

"Все обертається навколо людей. Люди дають тобі енергію жити. А є люди, яких ти ненавидиш, - і вони забирають усю твою енергію", - сказав президент.

Нагадаємо, того ж дня Зеленський заявляв, що Путін хоче захопити Одесу, Харків і Дніпро та інші українські міста - за його словами, саме від російського диктатора світом поширюються війна та нестабільність.

Раніше президент також зазначав, що без повернення анексованого Криму під контроль України неможливо відновити нормальне життя та принципи міжнародного права - саме з окупації півострова у 2014 році Росія почала демонструвати неповагу до світового порядку.

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