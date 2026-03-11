Зеленський допустив Третю світову війну вже скоро через співпрацю Росії та Ірану

Президент Володимир Зеленський заявив, що співпраця Росії та Ірану у виробництві дронів становить серйозну загрозу для всього світу і може спровокувати Третю

За словами президента, українська розвідка фіксує російські деталі в дронах "Шахед", які застосовуються у війні. Також ще на початку повномасштабногго вторгнення Москва активно використовувала іранську зброю проти України, а тепер Іран застосовує подібні технології у конфліктах на Близькому Сході та атакує американські бази.

Президент попередив, що ескалація може мати глобальні наслідки.

"Це найбільший ризик, який світ має сьогодні. Якщо війну на Близькому Сході не зупинити, це може призвести до довгої війни або навіть світової війни", - сказав президент.

Він додав, що ситуація може різко загостритися, якщо конфлікт не буде зупинений найближчим часом.

"Я не бачу коротких операцій. Якщо це не зупиниться до осені, це може перерости у довготривалу війну", - додав Зеленський.