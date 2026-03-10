Українські фахівці з "Шахедів" їдуть на Близький Схід: Зеленський назвав країни

"Ми відправили три наші команди. Вони професійні та укомплектовані. Цього тижня будуть у трьох різних країнах - це Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ", - йдеться у заяві президента.

Зеленський також розповів, що Україна може отримати в обмін на допомогу на Близькому Сході. За його словами, йдеться про перехоплювачі PAC-3.

"Ми порушуємо питання щодо дефіцитних для нас ракет для систем ППО. А в цілому ви знаєте, що ще рік тому ми пропонували США "дрон-діл", який складався і з перехоплювачів, і не тільки", - зазначив він.

Все залежить від досвіду України

Президент зауважив, що Україна має значний досвід і виробничі можливості у сфері дронів, проте не використовує їх повністю через нестачу фінансування. Він наголосив, що Київ пропонував ці можливості передусім Вашингтону.

"Те, що сьогодні Близький Схід має якийсь запит - все це є частиною "дрон-ділу". Тому дрон-діл для США абсолютно актуальний. Всі американські експерти розуміють, що збиття масованих атак "Шахедів" може реально допомогти, і з цим може впоратися тільки український досвід", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що навіть ті країни, які купували дрони-перехоплювачі, розібралися, що вони не працюють без військових операторів і софта України.