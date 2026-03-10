UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Українські фахівці з "Шахедів" їдуть на Близький Схід: Зеленський назвав країни

18:39 10.03.2026 Вт
2 хв
США розуміють, що впоратись з масованими атаками "Шахедів" можуть лише українці
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Україна відправила на Близький Схід три команди фахівців з "Шахедів". Взамін Київ хотів би отримати ракети PAC-3 до систем ППО.

Як повідомляє РБК-Україна, про це український президент Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам.

Читайте також: Україна пропонувала США захист від "Шахедів" 7 місяців тому, але його відкинули

"Ми відправили три наші команди. Вони професійні та укомплектовані. Цього тижня будуть у трьох різних країнах - це Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ", - йдеться у заяві президента.

Зеленський також розповів, що Україна може отримати в обмін на допомогу на Близькому Сході. За його словами, йдеться про перехоплювачі PAC-3.

"Ми порушуємо питання щодо дефіцитних для нас ракет для систем ППО. А в цілому ви знаєте, що ще рік тому ми пропонували США "дрон-діл", який складався і з перехоплювачів, і не тільки", - зазначив він.

Все залежить від досвіду України

Президент зауважив, що Україна має значний досвід і виробничі можливості у сфері дронів, проте не використовує їх повністю через нестачу фінансування. Він наголосив, що Київ пропонував ці можливості передусім Вашингтону.

"Те, що сьогодні Близький Схід має якийсь запит - все це є частиною "дрон-ділу". Тому дрон-діл для США абсолютно актуальний. Всі американські експерти розуміють, що збиття масованих атак "Шахедів" може реально допомогти, і з цим може впоратися тільки український досвід", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що навіть ті країни, які купували дрони-перехоплювачі, розібралися, що вони не працюють без військових операторів і софта України.

Допомога України на Близькому Сході

Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю The New York Times Зеленський розповів, що Україна направила дрони-перехоплювачі та команду експертів для захисту американських військових баз у Йорданії.

За його словами, Вашингтон звернувся до Києва з проханням про допомогу 5 березня, а українська команда вирушила вже наступного дня.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що США зацікавили українські дрони-перехоплювачі для використання під час операцій на Близькому Сході. Причина полягає в їхній невисокій ціні - більшість таких безпілотників коштує лише кілька тисяч доларів або навіть менше.

Більше по темі:
Володимир ЗеленськийУкраїнаБлизький СхідДрони