Зеленский допустил Третью мировую войну уже скоро из-за сотрудничества России и Ирана

Президент Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество России и Ирана в производстве дронов представляет серьезную угрозу для всего мира и может спровоцировать Третью мировую войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью с главой государства.
По словам президента, украинская разведка фиксирует российские детали в дронах "Шахед", которые применяются в войне. Также еще в начале полномасштабного вторжения Москва активно использовала иранское оружие против Украины, а теперь Иран применяет подобные технологии в конфликтах на Ближнем Востоке и атакует американские базы.
Президент предупредил, что эскалация может иметь глобальные последствия.
"Это самый большой риск, который мир имеет сегодня. Если войну на Ближнем Востоке не остановить, это может привести к долгой войне или даже мировой войне", - сказал президент.
Он добавил, что ситуация может резко обостриться, если конфликт не будет остановлен в ближайшее время.
"Я не вижу коротких операций. Если это не остановится до осени, это может перерасти в долговременную войну", - добавил Зеленский.
Как известно, Иран активно использует ударные дроны собственного производства "Шахед", с которыми даже США трудно бороться.
Поэтому США обратились к Украине за помощью - предоставить специалистов по борьбе с "Шахедами" и президент Владимир Зеленский откликнулся.
Известно, что на Ближний Восток, а именно в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ полетели наши ребята, которые будут образцом для военных.