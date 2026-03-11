RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский допустил Третью мировую войну уже скоро из-за сотрудничества России и Ирана

05:00 11.03.2026 Ср
2 мин
РФ и Тегеран усиливают сотрудничество в развитии дронов, и это действительно может привести к глобальному конфликту
aimg Маловичко Юлия
Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество России и Ирана в производстве дронов представляет серьезную угрозу для всего мира и может спровоцировать Третью мировую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью с главой государства.

Читайте также: Счет пошел на тысячи: страны озвучили количество погибших в войне с Ираном

Президент Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество России и Ирана в производстве дронов представляет серьезную угрозу для всего мира и может спровоцировать Третью

По словам президента, украинская разведка фиксирует российские детали в дронах "Шахед", которые применяются в войне. Также еще в начале полномасштабного вторжения Москва активно использовала иранское оружие против Украины, а теперь Иран применяет подобные технологии в конфликтах на Ближнем Востоке и атакует американские базы.

Президент предупредил, что эскалация может иметь глобальные последствия.

"Это самый большой риск, который мир имеет сегодня. Если войну на Ближнем Востоке не остановить, это может привести к долгой войне или даже мировой войне", - сказал президент.

Он добавил, что ситуация может резко обостриться, если конфликт не будет остановлен в ближайшее время.

"Я не вижу коротких операций. Если это не остановится до осени, это может перерасти в долговременную войну", - добавил Зеленский.

Как известно, Иран активно использует ударные дроны собственного производства "Шахед", с которыми даже США трудно бороться.

Поэтому США обратились к Украине за помощью - предоставить специалистов по борьбе с "Шахедами" и президент Владимир Зеленский откликнулся.

Известно, что на Ближний Восток, а именно в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ полетели наши ребята, которые будут образцом для военных.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияИран