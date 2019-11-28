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В "Нафтогазе" назвали дату прекращения транзита газа без нового контракта

Новости » Политика     28.11.2019 - 12:20
В "Нафтогазе" назвали дату прекращения транзита газа без нового контракта
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

Транзит газа в таком случае прекратится утром 1 января

Транзит газа по территории Украины без нового контракта с российским "Газпромом" прекратится 1 января 2020 года. Об этом в интервью DW заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Ппо его словам, в письме, которое прислал "Газпром" написано, что у российской компании без контракта 1 января в 10:00 по московскому времени не будет оснований на поставки газа в ГТС Украины.

"…"Газпром" очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль. И учитывая те детали, которые упомянуты в письме, это читается как или устрашение, или сообщение о каком-то плане. Это читаешь, и голос Левитана стоит в ушах", - добавил Витренко.

Напомним, до этого "Нафтогаз" назвал дедлайн для транзитного контракта с "Газпромом". По словам Витренко, крайним сроком является 13 декабря, поскольку согласно европейским правилам контракт необходимо заключать заблаговременно, чтобы забронировать долгосрочные мощности.

Отметим, Украина уже четыре года не покупает газ у России. При этом еще в 2013 году зависимость от российских поставок достигала 90%.

Без контракта российский газ на украинской территории будет считаться бесхозным
Новости Украины Газпромтранзит газаНафтогаз Украины
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