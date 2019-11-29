Украина и РФ начали согласовывать договор интерконнекта для транзита газа

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Новый договор необходим в связи с анбандлингом ГТС

В рамках газовых переговоров Украина и Российская Федерация начали согласование договора интерконнекта для дальнейшего заключения контракта на транзит газа. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Сообщается, что проект договор интерконнекта, который регулирует взаимодействие операторов газотранспортных систем, был передан российской стороне еще в сентябре, и на минувших переговорах Россия дала свои первые комментарии.

"Такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко", - отметили в "Нафтогазе".

Отметим, заключение нового договора интерконнекта необходимо в соответствии с европейскими правилами после того, как в Украине провели анбандлинг оператора ГТС.

Напомним, ранее в украинском Минэнерго заявили, что работа по условиям транзита газа продолжается.

До этого исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отметил, что транзит газа по территории Украины без нового контракта с российским "Газпромом" прекратится 1 января 2020 года.