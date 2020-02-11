Зеленский допускает конфликт с Коломойским из-за обысков на канале "1+1"

Президент Украины Владимир Зеленский допускает конфликт с владельцем телеканала "1+1" Игорем Коломойским после обысков, проведенных сотрудниками СБУ по делу по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом президент сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Говоря о расследовании дела о прослушивании главы правительства, Зеленский отметил, что "главный вопрос - кто заказал, второй - кто это сделал, третий - кто выкладывал эту информацию. Надо развязать этот узел".

При этом Зеленский признался в любви к телеканалу "1+1", на котором транслируются телешоу и фильмы с его участием. "Это не касается ситуации, которая есть у СБУ с работниками Саши Дубинского. Я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт, что я могу сделать", - сказал он.

"У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, плюс один, один плюс один", - заявил Зеленский.

Напомним, 5 февраля сотрудники СБУ пришли с обысками на телеканал "1+1". В службе заявили, что обыски на телеканале "1+1" связаны со сливом прослушки в кабинете премьера Алексея Гончарука.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии рассказал о полученных от СБУ данных расследования дела о прослушивании Гончарука в кабинете главы правительства. Предварительно установлено, что незаконно полученные записи разговоров в кабинете премьер-министра были проданы, а в сеть записи попали с компьютеров журналистов "1+1".