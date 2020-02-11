Зеленський допускає конфлікт з Коломойським за обшуків на каналі "1+1"

Президент України Володимир Зеленський допускає конфлікт з власником телеканалу "1+1" Ігорем Коломойським після обшуків, проведених співробітниками СБУ у справі про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це президент сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Говорячи про розслідування справи про прослуховування глави уряду, Зеленський зазначив, що "головне питання - хто замовив, другий - хто це зробив, третій - хто викладав цю інформацію. Треба розв'язати цей вузол".

При цьому Зеленський зізнався в любові до телеканалу "1+1", на якому транслюються телешоу та фільми з його участю. "Це не стосується ситуації, яка є в СБУ з працівниками Саші Дубинського. Я вважаю, що треба розділяти. Ну, буде конфлікт, що я можу зробити", - сказав він.

"У мене стільки конфліктів з усіма, що, знаєте, плюс один, один плюс один", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 5 лютого співробітники СБУ прийшли з обшуками на телеканал "1+1". У службі заявили, що обшуки на телеканалі "1+1" пов'язані зі зливом прослуховування в кабінеті прем'єра Олексія Гончарука.

Президент України Володимир Зеленський згодом розповів про одержані від СБУ дані розслідування справи про прослуховування Гончарука у кабінеті глави уряду. Попередньо встановлено, що незаконно отримані записи розмов у кабінеті прем'єр-міністра були продані, а записи потрапили в мережу з комп'ютерів журналістів "1+1".