Зеленський про допомогу звільненим з полону військовим: Очікую чіткого плану щодо кожного

Президент Володимир Зеленський очікує на чіткий план щодо допомоги всім звільненим із російського полону військовим. Він хоче знати, як саме буде проходити їхнє повернення до нормального життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Наші активні дії - це зокрема й збільшення тих, кого ми можемо обміняти. Що більше російських солдатів будуть затримані українськими силами, то швидше ми зможемо звільнити наших воїнів, наших героїв з полону", - додав Зеленський.

Він підкреслив, що триває робота й щодо наступних обмінів, яка прямо пов’язана із ситуацією на передовій.

Нагадаємо, у рамках обміну полоненими між Україною та Росією 21 вересня було повернуто 215 наших військових, з яких 108 - бійці "Азову".

До слова, звільнили з полону також 10 іноземних воїнів, що служили у лавах ЗСУ. Серед них є й ті, яких "засудили" до смертної кари у так званій "ДНР".

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