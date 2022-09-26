Зеленский о помощи освобожденным из плена военным: Ожидаю четкого плана по каждому

Президент Владимир Зеленский ожидает четкого плана помощи всем освобожденным из российского плена военным. Он хочет знать, как именно будет проходить их возвращение к нормальной жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.