Зеленський про допомогу від США: отримали 105 млрд доларів, усе контролюється

Україна отримала понад сто мільярдів доларів допомоги від США, і кожен долар задокументований. І Сполучені Штати, і українська сторона проводять перевірки, щоб підтвердити правильне використання цієї підтримки.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю засновникові Daily Wire Бену Шапіро, яке наводить New York Post .

За оцінками Зеленського, Україна від початку повномасштабного вторгнення отримала від США близько 105 мільярдів доларів у вигляді озброєння та іншої безпекової підтримки.

Президент наголосив, що уся ця допомога проходила перевірки з боку американської сторони, аби переконатися, що її правильно використали. Також він додав, що Україна здійснює власні аудити.

"У мене є власна внутрішня перевірка, і моя країна чітко документує, скільки допомоги було надано", - наголосив Зеленський.

Відкриті до перевірок

Голова держави додав, що Росія намагалася ще на початку війни підірвати підтримку та допомогу від США.

"Вони (росіяни - ред.) хотіли зробити це через фейкові новини та інші інструменти. Ось чому ми одразу сказали (США - ред.): ми відкриті, надсилайте інспекторів", - зазначив президент.

Зеленський також підкреслив, що немає жодних доказів того, що пакети американського озброєння потрапили "кудись за кордон", як припускали деякі критики підтримки України.

Позитивний вплив для США

Президент також зазначив, що допомога Україні позитивно вплинула на обороноздатність самих США. Адже Україна ділиться з американцями всім, що дізналася про сучасне ведення війни та розвиток озброєнь.

"Сполучені Штати отримали повну та відкриту інформацію про дрони. Це нове озброєння, яке до війни було недоступне США. Тепер США отримали весь цей досвід і всі ці розробки", - пояснив Зеленський.

Окрім того, під час війни Пентагон значно наростив виробництво критично важливих боєприпасів, які швидко закінчувалися на початкових етапах допомоги Україні. А військові аналітики США отримали цінні уроки про бойові дії на "гіперпрозорому" сучасному полі бою.