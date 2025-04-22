Зеленський розповів про нову допомогу США: чи будуть в ній Patriot

Україна ще не отримувала від Сполучних Штатів нового пакета військової допомоги, однак сподівається, що в ньому будуть системи Patriot.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир зеленський під час пресконференції.

Відповідаючи на запитання журналіста про допомогу від США, президент підтвердив, що наразі Україна отримує підтримку, затверджену ще за часів президенства Джо Байдена.

"Допомога, яка йде зараз - це допомога, яку підтримав Конгрес ще рік тому. Про нову допомогу ми поки що з США не мали можливості мати домовленості або обговорювати деталі", - заявив Зеленський.

Що ж до американських систем Patriot, то Україна наразі не домовилася ні про поставки від США у вигляді нової допомоги, ні про їхню купівлю.

"Що стосується Patriot, це може бути частиною нової допомоги, нового пакету. Або тільки це може бути в новому пакеті - це залежить від наших домовленостей. США щодо систем Patriot, які ми готові купити, ще з відповіддю не повернулися", - додав Зеленський.

Patriot для України

Нагадаємо, Patriot необхідні Україні для того, щоб знищувати російські балістичні ракети. Україна сьогодні залежна від США у забезпеченні системами ППО, які можуть збивати балістику.

На початку квітня начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що на сьогодні таку функцію можуть виконувати лише американські комплекси Patriot.

Нещодавно Зеленський заявив, що Україна навіть готова купити в Америки засоби ППО та іншу зброю на 30, а той на 50 мільярдів доларів, і розглядає озброєння як своєрідні гарантії безпеки.

Пізніше глава держави уточнив, що Україна готова купити у США десять систем Patriot або отримати ліцензії на їхнє виробництво.

За словами Зеленського, Україна готова витратити 15 мільярдів доларів на закупівлю 10 систем, які зможуть захистити найбільші міста, де зосереджено скупчення людей.