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В Україні побоюються, що Трамп припинить допомогу через "зрив переговорів", - WSJ

Середа 23 квітня 2025 21:10
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В Україні побоюються, що Трамп припинить допомогу через "зрив переговорів", - WSJ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українська влада стурбована тим, що президент США Дональд Трамп може вже вдруге припинити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Неназвані українські чиновники висловили в коментарі виданню свою стурбованість тим, що президент США Дональд Трамп може звинуватити Київ у зриві переговорів щодо завершення війни з Росією. У цьому разі, на їхню думку, американський лідер може відмовитися від подальшої військової допомоги Україні.

Неназвані чиновники нагадали американським колегам, що Україна погодилася на припинення вогню на 30 днів, а Росія - ні.

До слова, Трамп уже припиняв військову допомогу Україні в березні. Це сталося після його сварки з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Різка заява Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня, президент США Дональд Трамп у себе в Truth Social різко розкритикував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Україна ніколи не визнає Крим російським.

Американський лідер вважає, що така заява нібито шкодить мирним переговорам і навіть не є предметом для обговорення.

Трамп підкреслив, що ніхто не вимагає від українського лідера визнавати Крим російським.

За його словами, Зеленський може добитися миру зараз, або "воювати ще три роки і втратити країну".

Така заява президента США сталася після того, як держсекретар США Марко Рубіо не захотів брати участь у переговорах з Україною, Францією та Британією в Лондоні. Згідно з чутками у ЗМІ, причина цього - відмова Зеленського визнати анексію Криму.

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