Зеленський про Донецьк, Луганськ і Крим: відстань зникне, це лише питання часу

Донецьк, Луганськ і Крим - це Україна, і жодна відстань та окупація цього не змінять. Україна зможе повернути території, це лише питання часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського у День незалежності.

Президент звернувся до українців з Майдану Незалежності. Він наголосив, що зараз, коли йде повномасштабна війна за незалежність, на Майдані можна знайти важливі символи того, "як ми боремось, за що ми боремось і як долаємо ми цю війну". Він додав, що ці символи - довкола нас, у цьому монументі Незалежності.

"Всередині він має залізобетонний каркас і реально здатний витримати ураган. Так і наша Україна вистояла супроти великого лиха, яке Росія принесла на нашу землю. У цьому "Нульовому кілометрі". Це початкова точка відліку, де написані відстані до українських міст. До нашого Донецька, нашого Луганська, нашого Криму. І сьогодні ці позначки - вони мають уже зовсім інше значення. Вони вже не лише про кілометри", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що на окупованих територіях перебувають українці, і жодна відстань та тимчасова окупація цього не змінить.

"І одного дня ця відстань між українцями зникне, і ми знову будемо разом як одна сім’я, як одна країна. І це лише питання часу. І Україна вірить, що зможе цього досягти - досягти миру, миру на всій своїй землі. Україна на це здатна", - заявив Зеленський.



