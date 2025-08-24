Зеленский о Донецке, Луганске и Крыме: расстояние исчезнет, это лишь вопрос времени

Донецк, Луганск и Крым - это Украина, и никакое расстояние и оккупация этого не изменят. Украина сможет вернуть территории, это лишь вопрос времени.

Президент обратился к украинцам с Майдана Независимости. Он отметил, что сейчас, когда идет полномасштабная война за независимость, на Майдане можно найти важные символы того, "как мы боремся, за что мы боремся и как преодолеваем мы эту войну". Он добавил, что эти символы - вокруг нас, в этом монументе Независимости.

"Внутри он имеет железобетонный каркас и реально способен выдержать ураган. Так и наша Украина выстояла против большого бедствия, которое Россия принесла на нашу землю. В этом "Нулевом километре". Это начальная точка отсчета, где написаны расстояния до украинских городов. До нашего Донецка, нашего Луганска, нашего Крыма. И сегодня эти отметки - они имеют уже совсем другое значение. Они уже не только о километрах", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что на оккупированных территориях находятся украинцы, и никакое расстояние и временная оккупация этого не изменит.

"И однажды это расстояние между украинцами исчезнет, и мы снова будем вместе как одна семья, как одна страна. И это лишь вопрос времени. И Украина верит, что сможет этого достичь - достичь мира, мира на всей своей земле. Украина на это способна", - заявил Зеленский.