Зеленский о Донецке, Луганске и Крыме: расстояние исчезнет, это лишь вопрос времени
Донецк, Луганск и Крым - это Украина, и никакое расстояние и оккупация этого не изменят. Украина сможет вернуть территории, это лишь вопрос времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского в День независимости.
Президент обратился к украинцам с Майдана Независимости. Он отметил, что сейчас, когда идет полномасштабная война за независимость, на Майдане можно найти важные символы того, "как мы боремся, за что мы боремся и как преодолеваем мы эту войну". Он добавил, что эти символы - вокруг нас, в этом монументе Независимости.
"Внутри он имеет железобетонный каркас и реально способен выдержать ураган. Так и наша Украина выстояла против большого бедствия, которое Россия принесла на нашу землю. В этом "Нулевом километре". Это начальная точка отсчета, где написаны расстояния до украинских городов. До нашего Донецка, нашего Луганска, нашего Крыма. И сегодня эти отметки - они имеют уже совсем другое значение. Они уже не только о километрах", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства добавил, что на оккупированных территориях находятся украинцы, и никакое расстояние и временная оккупация этого не изменит.
"И однажды это расстояние между украинцами исчезнет, и мы снова будем вместе как одна семья, как одна страна. И это лишь вопрос времени. И Украина верит, что сможет этого достичь - достичь мира, мира на всей своей земле. Украина на это способна", - заявил Зеленский.
Территориальный вопрос
По данным СМИ, на встрече с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин якобы выдвинул ряд требований для прекращения войны. Среди них - вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей в обмен на обязательства РФ заморозить линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.
Также диктатор хочет отменить часть санкций, нейтралитета Украины, официального статуса для русского языка и РПЦ.
Ранее Трамп заявил, что мирное соглашение между РФ и Украиной может включать некоторый обмен территориями. Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг любые территориальные уступки.
Зеленский также говорил, что готов обсуждать вопрос территорий с Путиным. Как известно, Трамп инициировал подготовку саммита Путина и Зеленского, но дата и место встречи - неизвестны.