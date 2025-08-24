ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский о Донецке, Луганске и Крыме: расстояние исчезнет, это лишь вопрос времени

Киев, Воскресенье 24 августа 2025 10:06
UA EN RU
Зеленский о Донецке, Луганске и Крыме: расстояние исчезнет, это лишь вопрос времени Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Донецк, Луганск и Крым - это Украина, и никакое расстояние и оккупация этого не изменят. Украина сможет вернуть территории, это лишь вопрос времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского в День независимости.

Президент обратился к украинцам с Майдана Независимости. Он отметил, что сейчас, когда идет полномасштабная война за независимость, на Майдане можно найти важные символы того, "как мы боремся, за что мы боремся и как преодолеваем мы эту войну". Он добавил, что эти символы - вокруг нас, в этом монументе Независимости.

"Внутри он имеет железобетонный каркас и реально способен выдержать ураган. Так и наша Украина выстояла против большого бедствия, которое Россия принесла на нашу землю. В этом "Нулевом километре". Это начальная точка отсчета, где написаны расстояния до украинских городов. До нашего Донецка, нашего Луганска, нашего Крыма. И сегодня эти отметки - они имеют уже совсем другое значение. Они уже не только о километрах", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что на оккупированных территориях находятся украинцы, и никакое расстояние и временная оккупация этого не изменит.

"И однажды это расстояние между украинцами исчезнет, и мы снова будем вместе как одна семья, как одна страна. И это лишь вопрос времени. И Украина верит, что сможет этого достичь - достичь мира, мира на всей своей земле. Украина на это способна", - заявил Зеленский.

Территориальный вопрос

По данным СМИ, на встрече с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин якобы выдвинул ряд требований для прекращения войны. Среди них - вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей в обмен на обязательства РФ заморозить линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.

Также диктатор хочет отменить часть санкций, нейтралитета Украины, официального статуса для русского языка и РПЦ.

Ранее Трамп заявил, что мирное соглашение между РФ и Украиной может включать некоторый обмен территориями. Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг любые территориальные уступки.

Зеленский также говорил, что готов обсуждать вопрос территорий с Путиным. Как известно, Трамп инициировал подготовку саммита Путина и Зеленского, но дата и место встречи - неизвестны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Украина День независимости Украины
Новости
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"