Зеленський про "домовленості" Трампа та Путіна в Анкориджі: не знаємо, але здогадуємося

Україна не має офіційної інформації про те, що саме обговорювали президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін в Анкориджі. Але припускає, що там обговорювали "чутливі питання".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед пресою 30 січня.
Зеленський пояснив, що про жодні домовленості між РФ та США в Анкориджі йому не повідомляли. Офіційної інформації щодо цього також немає.
"Зрештою всі все дізнаються, це питання часу. Але у нас є сигнали, що вони там обговорювали ключові питання. Я аналізую те, що ми обговорюємо зараз, і вважаю, що ті складні питання, які ми сьогодні обговорюємо, дуже складні саме через те, що вони були в якомусь форматі обговорені раніше", - припустив президент.
При цьому, оскільки зустріч була одна, не складно зрозуміти, що обговорювали питання Донбасу та тимчасово окупованих територій України, а також, скоріше за все, питання заморожених активів Росії, додав Зеленський.
Зазначимо, що російський диктатор Путін постійно посилається на напівміфічні "домовленості в Анкориджі", коли заходить мова за мирну угоду з Україною. Зокрема наприкінці грудня він заявляв, що РФ наполягає на тому, щоб забрати Донбас відповідно до того, про що "говорили в Анкориджі".
Окрім цього, в Анкориджі Путін та Трамп нібито обговорювали питання керування тимчасово окупованою Запорізькою атомною електростанцією. Мовляв, розглядалося питання спільного керування ЗАЕС силами США та Росії, без участі України.