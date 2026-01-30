Зеленський про "домовленості" Трампа та Путіна в Анкориджі: не знаємо, але здогадуємося

Зеленський пояснив, що про жодні домовленості між РФ та США в Анкориджі йому не повідомляли. Офіційної інформації щодо цього також немає.

"Зрештою всі все дізнаються, це питання часу. Але у нас є сигнали, що вони там обговорювали ключові питання. Я аналізую те, що ми обговорюємо зараз, і вважаю, що ті складні питання, які ми сьогодні обговорюємо, дуже складні саме через те, що вони були в якомусь форматі обговорені раніше", - припустив президент.

При цьому, оскільки зустріч була одна, не складно зрозуміти, що обговорювали питання Донбасу та тимчасово окупованих територій України, а також, скоріше за все, питання заморожених активів Росії, додав Зеленський.