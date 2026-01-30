UA

Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський про "домовленості" Трампа та Путіна в Анкориджі: не знаємо, але здогадуємося

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Антон Корж

Україна не має офіційної інформації про те, що саме обговорювали президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін в Анкориджі. Але припускає, що там обговорювали "чутливі питання".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед пресою 30 січня.

Зеленський пояснив, що про жодні домовленості між РФ та США в Анкориджі йому не повідомляли. Офіційної інформації щодо цього також немає.

"Зрештою всі все дізнаються, це питання часу. Але у нас є сигнали, що вони там обговорювали ключові питання. Я аналізую те, що ми обговорюємо зараз, і вважаю, що ті складні питання, які ми сьогодні обговорюємо, дуже складні саме через те, що вони були в якомусь форматі обговорені раніше", - припустив президент.

При цьому, оскільки зустріч була одна, не складно зрозуміти, що обговорювали питання Донбасу та тимчасово окупованих територій України, а також, скоріше за все, питання заморожених активів Росії, додав Зеленський.

Зазначимо, що російський диктатор Путін постійно посилається на напівміфічні "домовленості в Анкориджі", коли заходить мова за мирну угоду з Україною. Зокрема наприкінці грудня він заявляв, що РФ наполягає на тому, щоб забрати Донбас відповідно до того, про що "говорили в Анкориджі".

Окрім цього, в Анкориджі Путін та Трамп нібито обговорювали питання керування тимчасово окупованою Запорізькою атомною електростанцією. Мовляв, розглядалося питання спільного керування ЗАЕС силами США та Росії, без участі України.

Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампЗустріч Трампа та Путіна