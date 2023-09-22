Зеленський про домовленості з Байденом: питання часу, але все буде виконано

"Я вважаю, що більшість того, що ми вчора обговорювали з Байденом, ми зможемо досягти домовленостей і буде виконано", - йдеться у заяві.

За словами Зеленського, це питання часу.

"Не все залежить від України, є різні процеси. Але чим швидше, тим менше людей втратимо", - додав президент України.

Зустріч Зеленського і Байдена

В рамках своєї робочої поїздки до США президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до Вашингтона. Він зустрівся у Білому домі з американським лідером Джо Байденом.

В Овальному кабінеті Зеленський сказав Байдену, що з нетерпінням чекає їх продуктивної розмови з "особливим акцентом на протиповітряну оборону".

Пізніше Байден під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Вашингтоні 21 вересня пообіцяв і надалі підтримувати Україну.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що Байден повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що США нададуть невелику кількість ракет дальнього радіуса дії ATACMS для допомоги у війні з Росією.