Зеленский о договоренностях с Байденом: вопрос времени, но все будет выполнено

"Я считаю, что большинство того, что мы вчера обсуждали с Байденом, мы сможем достичь договоренностей и будет выполнено", - говорится в заявлении.

По словам Зеленского, это вопрос времени.

"Не все зависит от Украины, есть разные процессы. Но чем быстрее, тем меньше людей потеряем", - добавил президент Украины.

Встреча Зеленского и Байдена

В рамках своей рабочей поездки в США президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Вашингтон. Он встретился в Белом доме с американским лидером Джо Байденом.

В Овальном кабинете Зеленский сказал Байдену, что с нетерпением ждет их продуктивного разговора с "особым акцентом на противовоздушную оборону".

Позже Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне 21 сентября пообещал и дальше поддерживать Украину.

Сегодня СМИ сообщили, что Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США предоставят небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с Россией.