Зеленський домовився про дизель для України на рік на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час візиту на Близький Схід домовився про постачання дизелю для України щонайменше на один рік.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава держави сказав під час спілкування з пресою.

За словами Зеленського, Україна поставила собі два завдання і обидва вона виконала.

"Мені потрібно було домовитися, далі це вже питання НАК "Нафтогазу", що у разі дефіциту і сильного виклику в світі, як забезпечити, наприклад, дизелем країну. Я вчора домовився про дизель як мінімум на рік. Ось. І далі це питання вже нашої компанії і компаній місцевих", - сказав президент.

Також він повідомив, що резерви пального в Україні були порожніми. Причини, чому країна не поповнювала їх - це удари РФ з початку війни, а також довготривалі контракти, які мають українські компанії, приватний сектор або "Укрнафта".

"Тобто наші резерви в контрактах. Але коли є виклики, є дефіцит, це може працювати, а може уповільнюватись. Тому потрібні довготривалі домовленості з енергетичними країнами, я б так сказав. Саме про це ми і домовляємось", - пояснив Зеленський.

Також глава держави наголосив, що на сьогодні Сили оборони України забезпечує паливом на всі 100%.

"У нас пріоритет - армія, ми розуміємо чіткий об’єм, скільки в нас постачання. У нас постачання всього дизелю і бензину на всю державу, включаючи армію, десь 700 тисяч тонн на місяць. Ми приблизно розуміємо об’єми - десь приблизно біля восьми, там 7,2-7,4 млн тонн на рік. В принципі, ми розуміємо як це забезпечувати", - резюмував він.