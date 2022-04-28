UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Договор о гарантиях Украине будет публичным, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договор о гарантиях безопасности страны будет публичным. Он заверил, что детали будущего соглашения будут представлены общественности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского и премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова.

"Мы подходим к этому договору (о безопасности - ред.) фундаментально. Он готовится... И скоро, когда все будет готово, я думаю, обязательно наши журналисты и наше общество увидят детали будущих договоренностей", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина хочет получить максимальные гарантии безопасности.

Напомним, ранее Владимир Путин назвал условие для подписания Россией гарантий безопасности Украины.

Отметим, Зеленский видит США лидером среди стран-гарантов безопасности Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеГарантии безопасности