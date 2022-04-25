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Зеленский видит США лидером среди стран - гарантов безопасности Украины в будущем

Новина українською →
Украина, Понедельник 25 апреля 2022 09:42
Зеленский видит США лидером среди стран - гарантов безопасности Украины в будущем Фото: Зеленский встретился с делегацией США president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Владимир Зеленский видит США лидером среди будущих стран - гарантов безопасности Украины. Во время встречи президента с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином обсудили мирный процесс и перспективы усиления антивоенной коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Украины обсудил с делегацией США вопросы, которые сейчас являются приоритетными для воюющего государства - оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку страны и гарантии безопасности.

Он отметил, что оказанная США оборонная поддержка на общую сумму 3,4 млрд долларов является крупнейшим вкладом в укрепление обороноспособности Украины. Глава государства подчеркнул: это содействие уже помогает вывести оборонные способности Украины на качественно новый уровень.

Отдельное внимание уделили санкционной политике, которая должна и дальше усиливаться и стать весомым элементом влияния на агрессора.

"Мы понимаем, какими должны быть следующие шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров", - подчеркнул Зеленский и передал американской стороне План действий по усилению санкций против Российской Федерации, наработанный международной экспертной группой Ермака-Макфола.

Обсуждая пути активизации финансовой поддержки Украины для содействия экономике, так и для восстановления нашего государства, президент отдельно отметил важность расширения Соединенными Штатами возможностей для доступа украинских товаров на американский рынок.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировали возвращение сотрудников посольства США в Украину уже на текущей неделе. Также было объявлено о новом пакете финансовой помощи в размере 713 млн долларов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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