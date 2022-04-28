Договір про гарантії Україні буде публічним, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що договір про гарантії безпеки країни буде публічним. Він запевнив, що деталі майбутньої угоди будуть представлені громадськості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського і прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова.

За його словами, Україна хоче отримати максимальні гарантії безпеки.

"Ми підходимо до цього договору (про безпеку - ред.) фундаментально. Він готується... І скоро, коли все буде готово, я думаю, обов'язково наші журналісти і наше суспільство побачать деталі майбутніх домовленостей", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін назвав умову для підписання Росією гарантій безпеки України.

Відзначити, Зеленський бачить США лідером серед країн-гарантів безпеки України.

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