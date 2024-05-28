Зеленський сьогодні відвідає Бельгію, щоб підписати безпекову угоду

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 28 травня, відвідає Бельгію з офіційним візитом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VRT.
За даними ЗМІ, під час свого візиту Зеленський має підписати останню з низки безпекових угод із західними союзниками.
Також у Зеленського заплановано зустрічі з королем Філіпом І, прем'єр-міністром Александром Де Кроо та міністром оборони Людівіном Дедондером. Вони будуть обговорювати військову підтримку Бельгією України.
Нагадаємо, у цей день у Зеленського також заплановано візит до Португалії. Там він має обговорити співробітництво у сфері безпеки та оборони.
Напередодні Зеленський відвідав Іспанію, де було підписано двосторонню угоду щодо гарантій безпеки для України з прем'єром Педро Санчесом.
Більш детально про угоду - у матеріалі РБК-Україна.
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