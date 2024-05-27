Гарантії безпеки для України. Що увійшло до нової угоди з Іспанією

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 травня, підписав двосторонню угоду щодо гарантій безпеки з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Документ передбачає співпрацю у низці сфер.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Згідно з текстом угоди, вона передбачає посилення співробітництва між Україною та Іспанією, щоб надати українській державі можливості захистити себе від російської агресії, а також стримати можливу майбутню агресію.

Іспанія допоможе Україні підтримувати:

економічну стабільність;

відновлення;

стійкість;

програму реформ.

У документі вказується, що Україна та Іспанія співпрацюватимуть у:

сфері безпеки та оборони (участь Іспанії в коаліціях артилерії, бронетехніки для України і не лише, передача Україні військової допомоги на 1 млрд євро у 2024 році, співпраця розвідки двох країн, співпраця у сфері оборонно-промислового комплексу);

цивільній сфері (продовження гуманітарної допомоги Україні стільки, скільки потрібно, допомога українським біженцям, підтримка реформ в Україні на шляху до вступу до Євросоюзу та НАТО, допомога у відновленні України від наслідків російської агресії, допомога у розмінуванні української території);

сфері відновлення справедливості (Іспанія продовжуватиме підтримувати українську формулу миру, у тому числі і саміт миру віту, а також намагатиметься залучити до підтримки саміту середземноморські, латиноамериканські та африканські країни);

сфері санкцій (Іспанія продовжить підтримувати нові антиросійські санкції, а також допомагати запобігати спробам обходу тих обмежень, які вже запровадили раніше);

сфері компенсації збитків (Іспанія продовжить спільну з Україною роботу над створенням компенсаційного механізму для відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданої російською агресією).

разі можливого повторного нападу (Іспанія зобов'язується надати Україні консультації протягом 24 годин, а також швидку допомогу у сфері безпеки та економіки).

В угоді наголошується, що термін її дії - 10 років. У випадку, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення цього терміну, країни прийматимуть рішення про подальший статус документа.

З повним текстом угоди можете ознайомитись нижче: