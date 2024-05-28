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Зеленский сегодня посетит Бельгию, чтобы подписать соглашение по безопасности

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский во вторник, 28 мая посетит Бельгию с официальным визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VRT.

По данным СМИ, во время своего визита Зеленский должен подписать последний из ряда сделок безопасности с западными союзниками.

Также у Зеленского запланированы встречи с королем Филиппом I, премьер-министром Александром Де Кроо и министром обороны Людовином Дедондером. Они будут обсуждать военную поддержку Бельгией Украины.

Напомним, в этот день у Зеленского также запланирован визит в Португалию. Там он должен обсудить сотрудничество в области безопасности и обороны.

Накануне Зеленский посетил Испанию, где было подписано двустороннее соглашение по гарантиям безопасности для Украины с премьером Педро Санчесом.

Более подробно о сделке – в материале РБК-Украина.

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