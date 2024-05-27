Зеленський завтра відвідає Португалію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Португалії Марселу Ребелу де Соузи.

Як сказано у повідомленні, візит спрямований на поглиблення добрих відносин між Україною та Португалією. Особливу увагу приділять зміцненню співробітництва у сфері безпеки та оборони.

Португалія має намір підтвердити прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України, а також збереження політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки Києва.

"Під час перебування в країні президент України проведе робочі зустрічі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегро і буде прийнятий президентом Марсело Ребелу де Соузою", - уточнили в канцелярії.