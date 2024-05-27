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Зеленський завтра відвідає Португалію

Лісабон, Понеділок 27 травня 2024 17:55
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Зеленський завтра відвідає Португалію Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вже завтра, 28 травня, відвідає Португалію із офіційним візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Португалії Марселу Ребелу де Соузи.

Як сказано у повідомленні, візит спрямований на поглиблення добрих відносин між Україною та Португалією. Особливу увагу приділять зміцненню співробітництва у сфері безпеки та оборони.

Португалія має намір підтвердити прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України, а також збереження політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки Києва.

"Під час перебування в країні президент України проведе робочі зустрічі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегро і буде прийнятий президентом Марсело Ребелу де Соузою", - уточнили в канцелярії.

Візит Зеленського до Іспанії

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський мав відвідати Іспанію та Португалію ще в середині травня, але цього так і не сталося. Сам глава держави пояснив, що це було пов'язано із ситуацією на фронті.

Сьогодні, 27 травня, Зеленський все ж таки приїхав до Іспанії. Там він уже підписав двосторонню угоду щодо гарантій безпеки для України з прем'єром Педро Санчесом.

Більш детально про угоду - у матеріалі РБК-Україна.

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