Зеленський: у деяких осіб знайшли громадянство РФ, підготовлено рішення

Петиція про Труханова

Нагадаємо, тільки вчора, 13 жовтня, стало відомо, що петиція про позбавлення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова набрала необхідні 25 тисяч голосів, щоб її розглянув президент Володимир Зеленський.

Автор петиції пояснив свою ініціативу тим, що журналісти неодноразово публікували інформацію, яка підтверджує наявність у Труханова російського громадянства.

Сам Труханов заявив, що російського паспорта в нього немає. Також міський голова Одеси висловив готовність пройти поліграф.

До слова, раніше російський паспорт виявили у предстоятеля УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського).