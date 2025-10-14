Зеленский: у некоторых лиц нашли гражданство РФ, подготовлены решения

Во время проверки украинские правоохранители выявили лиц с российскими паспортами. Решения по ним уже подготовлены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам главы государства, он провел совещание о ситуации с безопасностью в некоторых украинских регионах.
В частности, руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборантам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге.
"Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц - подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал", - обратил внимание Зеленский, не раскрыв деталей.
Также отдельно была обсуждена ситуация в Днепропетровской области. Зеленский поблагодарил главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака за эффективную работу. Также для него были определены дополнительные задачи.
Напомним, только вчера, 13 октября, стало известно, что петиция о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова набрала необходимые 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел президент Владимир Зеленский.
Автор петиции объяснил свою инициативу тем, что журналисты неоднократно публиковали информацию, которая подтверждает наличие у Труханова российского гражданства.
Сам Труханов заявил, что российского паспорта у него нет. Также городской глава Одессы выразил готовность пройти полиграф.
К слову, ранее российский паспорт обнаружили у предстоятеля УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского).