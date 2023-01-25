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Зеленський про депортацію українців до РФ: світу потрібен глобальний механізм впливу

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Світу потрібен глобальний механізм впливу, щоб захищати та повертати незаконно вивезених до Росії людей та притягти до відповідальності усіх винних у депортаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Зустрівся з комісаром ООН у справах біженців. Світу потрібен глобальний механізм впливу у таких ситуаціях (мова про депортацію - ред.), механізм, щоб захищати та повертати таких людей, щоб притягти до відповідальності усіх винних у депортаціях. Певен, що інституції ООН можуть проявити своє лідерство у вирішенні цього питання", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у середу, 25 січня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Також раніше ми писали, що росіяни продовжують прискореними темпами вивозити українців з тимчасово окупованих територій до Російської Федерації.

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Володимир ЗеленськийООНБіженціВійна Росії проти України