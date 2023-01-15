Росіяни прискорюють депортацію українців із захоплених районів до Росії
Росіяни продовжують прискореними темпами вивозити українців з тимчасово окупованих територій до Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як зазначає Центр, окупаційний режим збільшує темпи депортації українців з тимчасово окупованих територій під приводом "евакуації".
"Додаткові кошти на розміщення українців отримали Воронезька, Свердловська, Курська, Ростовська області і Краснодарський край РФ. За доброю російською традицією, кошти на розміщення людей розкрадають, а депортованих розміщують в антисанітарних умовах. Для людей виділяють занедбані санаторії та гуртожитки", - уточнюють у ЦНС.
Дедалі більше людей депортують з тимчасово окупованих районів Запорізької і Херсонської областей.
"Зазначимо, що для створення підґрунтя так званої "евакуації" росіяни спочатку припиняють роботу соціальних закладів і посилюють обстріли, аби зробити життя місцевих нестерпним. Після чого оголошують спочатку добровільну, а потім примусову "евакуацію", - наголошує ЦНС.
Центр національного спротиву закликає цивільне населення тимчасово окупованих територій, за можливості, виїжджати на підконтрольні українському уряду території.
Днями РБК-України повідомляло, що в лікарнях тимчасово окупованого Криму фіксують кризову ситуацію через переорієнтацію медзакладів пів острова на обслуговування військових РФ.
Крім того, ми писали, що у Луганській області окупанти готують провокації під "чужим прапором".
Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що ворог вдається до нових методів тиску на цивільних, зокрема примусово видає російські паспорти та змушує "евакуюватися" вглиб РФ.
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